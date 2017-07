Paura a Ciardes, in provincia di Bolzano, dove un bimbo di quattro anni è precipitato in un pozzo da un'altezza di circa quattro metri riportando gravi ferite all'addome e alla schiena. Le forze dell'ordine sono ancora al lavoro per scoprire le cause di quella che si sarebbe potuta trasformare sin da subito in una tragedia. L'incidente è avvenuto intorno alle 19 di domenica sera. Il piccolo, di cui non si conoscono ancora le generalità, è stato soccorso dalla Croce Bianca di Naturno.

Trasferito d'urgenza al campo sportivo del centro della Val Venosta, qui ha trovato ad attenderlo i sanitari e l'elicottero Pelikan2, che lo ha trasportato a sua volta al San Maurizio di Bolzano. Come riporta la stampa locale, le sue condizioni restano gravi.