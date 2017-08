Usain Bolt chiude con una sconfitta la sua meravigliosa carriera da centometrista. Il fenomeno giamaicano è arrivato addirittura terzo nella gara che stabilisce l’uomo più veloce del mondo nei Mondiali di Londra. A batterlo non è stato il giovane americano Coleman, velocissimo nelle semifinali, ma il suo storico rivale, e fino a oggi eterno secondo, Gatlin, che si prende l’oro con il tempo di 9’’92. Questo risultato non cambia di una virgola la carriera di uno degli sportivi più forti di tutto i tempi.

Gatlin vince l’oro nei 100 metri, Bolt solo terzo.

Non era andato bene nelle batterie il giamaicano, che dopo aver traccheggiato nelle batterie, aveva realizzato il secondo tempo complessivo in semifinale. Il giovane Christian Coleman, che aveva fatto meglio di lui sembrava quasi il favorito. Al via Coleman è un fulmine, Bolt arranca, ma non come al solito, perché si vede chiaramente che non ha lo sprint dei giorni migliori. L’uragano Bolt prova ad avvicinarsi a Coleman, che forse per guardare la falcata dell’avversario perde un po’ di concentrazione e millesimi preziosi a vantaggio di Gatlin, che a trentacinque anni riesce finalmente a battere Bolt e vince la medaglia più prestigiosa ai Mondiali.

Quando la gara finisce l’americano, fischiatissimo dal pubblico che ricorda le sue squalifiche per doping, si inginocchia davanti a Bolt, che si prende tutti gli applausi dello Stadio Olimpico di Londra e viene intervistato per primo come fosse il vincitore, mentre Gatlin piange commosso, nonostante gli impietosi fischi.

Tre ori alle Olimpiadi e un record imbattibile per Bolt.

Usain Bolt chiuderà la sua leggendaria carriera da atleta in questi Mondiali di Atletica di Londra. I risultati che ha ottenuto lo hanno portato non solo nell’élite dell’atletica, ma dello sport tutto e quando si fanno i nomi degli sportivi migliori di sempre il nome di Bolt non manca mai. Prima di lui nessuno era riuscito a vincere per tre volte di fila l’oro alle Olimpiadi nei 100 metri – Carl Lewis ci era riuscito due volte, ma il secondo successo arrivò dopo la squalifica di Ben Johnson. Il record del mondo di 9’’58 di Bolt è una perla destinata a rimanere incastonata a lungo nella storia dell’atletica leggera.