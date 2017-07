in foto: Il Canale emiliano–romagnolo dove è stato ritrovato il corpo del 13enne (Wikipedia).

Era scomparso dalla sua casa di Budrio, in provincia di Bologna, lo scorso 6 luglio. Dopo due giorni di ricerche incessanti da parte dei familiari e delle forze dell'ordine, il corpo di Hassain Sanad, 13enne originario del Bangladesh, è stato trovato senza vita nelle acque del Canale emiliano-romagnolo. Del ragazzo, che si era allontanato dalla sua abitazione giovedì pomeriggio, si erano completamente perse le tracce. Già il giorno dopo il suo zainetto e la bici erano stati trovati vicino all'argine e subito erano scattate le ricerche dei sommozzatori dei vigili del fuoco, fino alla tragica scoperta del suo cadavere.

L'ipotesi ritenuta fin dall'inizio più probabile dai soccorritori è che sia scivolato o si sia immerso nel canale, non riuscendo poi a risalire. Ma gli inquirenti sono comunque a lavoro per fare luce su quanto accaduto e soprattutto sul motivo che si cela dietro alla morte di un ragazzo così giovane. Il padre dell'adolescente, che lavora come cuoco in Svizzera, era rientrato a Budrio nelle scorse ore, dichiarando ai cronisti di avere ben poche speranze di trovare suo figlio vivo. Aveva anche spiegato come, oltre a soffrire di diabete, Hassain non sapesse nuotare e difficilmente si sarebbe immerso nelle acque del canale per fare il bagno.