Dopo due mesi di carcere e tre ai domiciliari A. D. E., il trentacinquenne che nel maggio scorso ha tentato di far abortire la compagna servendole una bibita avvelenata, è tornato libero. A darne notizia è l’edizione bolognese de “Il Resto del Carlino”. All’uomo, dipendente del comune di Valsamoggia, nel Bolognese, sono state revocate le misure cautelari. Lavorava come addetto allo scuolabus del comune di Valsamoggia e per il momento resta sospeso e senza stipendio. Per lui resta un divieto di ingresso a Bazzano, in provincia di Bologna, dove la ex compagna è tornata a vivere insieme al bambino nato a fine agosto dopo un periodo trascorso dai genitori in Toscana. Secondo l'accusa, il trentacinquenne avrebbe aggiunto del liquido per lavastoviglie a una bevanda gassata che fece bere alla compagna, all’epoca incinta di sette mesi.

La terribile confessione dell’uomo – L’uomo ha ammesso che avrebbe voluto farla abortire dopo aver saputo che il bambino che aspettava poteva essere affetto da una sindrome genetica. “La mia intenzione era quella di uccidere il bambino, non so come posso averlo fatto, ma non avevo intenzione di uccidere la mia fidanzata anche se ero consapevole che avrebbe potuto riportare conseguenze anche gravi”, così avrebbe confessato l’uomo ammettendo di avere in mente già da tempo il piano tanto da aver fatto anche delle prove. Le indagini sul caso sono ancora aperte e le ipotesi di reato sono lesioni personali gravissime e tentata interruzione di gravidanza.