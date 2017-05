Un devastante incidente stradale, avvenuto nel pomeriggio di mercoledì a Granarolo dell'Emilia, è costato la vita ad un ragazzo emiliano di 18 anni residente a Minerbio, nella città metropolitana di Bologna. La vittima, Alberto Freo, viaggiava a bordo della sua motocicletta quando si è schiantato frontalmente contro un'auto che viaggiava in senso opposto, guidata da una ragazza sua coetanea. A seguito dell'incidente la giovane è stata trasportata all’ospedale di Bentivoglio in condizioni di media gravità, mentre per il 18enne non c'è stato nulla da fare, il devastante impatto gli è stato fatale.

Dopo l'allarme lanciato dagli altri automobilisti di passaggio, sul posto sono prontamente arrivate le ambulanze del 118, ma i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Sul posto sono intervenuti in anche gli agenti della polizia municipale di Terre di Pianura a cui spetta ora ricostruire l'esatta dinamica del fatto. Secondo le prime testimonianze degli altri automobilisti, il ragazzo al momento dell'impatto probabilmente stava sorpassando, in sella alla moto, una fila di auto che erano in coda in attesa di un'autovettura che doveva svoltare in una strada laterale. Ad un certo punto ha trovato sulla strada la macchina guidata dalla ragazza e lo schianto è stato inevitabile

La notizia della scomparsa prematura di Alberto Freo, che avrebbe compiuto 19 anni il prossimo agosto, ha colto di sorpresa l'intera comunità locale e gli amici del giovane. Commozione anche tra i compagni di scuola del ragazzo che stava frequentando il quarto anno dell’istituto agrario Serpieri e aveva una grandissima passione, fin dalla tenera età, per i trattori e per le macchine agricole in genere.