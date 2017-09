Un ragazzo bolognese ha denunciato di essere stato molestato nel sonno dal compagno d’appartamento al termine di uno stage in un hotel ai Lidi ferraresi. Il giovane, studente presso un istituto alberghiero, aveva diciassette anni quando avrebbe subito gli abusi e stava appunto svolgendo uno stage formativo in un albergo. A riportare la vicenda è il quotidiano Il Resto del Carlino, che scrive che presto il giovane – ora maggiorenne – verrà sentito nell’incidente probatorio richiesto dal pm Ombretta Volta che indaga sul caso e disposto dal gip Monica Bighetti. Intanto il ragazzo ha raccontato nei dettagli quanto sarebbe accaduto quella notte al termine dello stage, eventi che lo hanno portato anche a rivolgersi al pronto soccorso per una ferita alle zone intime. Secondo la versione del giovane, lo stage prevedeva che vivesse in un residence nelle vicinanze dell’hotel, in particolare in un appartamento con due stanze che condivideva con un altro stagista e con un dipendente della struttura ricettiva di trentuno anni. L’ultima sera del tirocinio i tre erano usciti per festeggiare insieme anche a un altro dipendente dell’hotel e, rientrati a casa, tutti erano andati a dormire nelle loro stanze.

Il racconto dello studente – A un certo punto però il trentunenne sarebbe entrato nella stanza dei due stagisti mentre questi dormivano e avrebbe iniziato a toccare e a praticare sesso orale al diciassettenne. Ai carabinieri il ragazzo avrebbe detto di essere rimasto fortemente turbato tanto da non aver trovato il coraggio di fermare quell’uomo. L’altro stagista nel frattempo avrebbe continuato a dormire e non si sarebbe accorto di nulla. Il giorno successivo il ragazzo avrebbe deciso di raccontare tutto alla madre e ai tutor e ha formalizzato la denuncia dove sono confluiti anche alcuni messaggi Whatsapp scambiati con il trentunenne. Uno in particolare potrebbe essere letto in maniera diversa dopo quanto denunciato: “Condivideresti alcuni segreti se sai che la persona è all’altezza della tua fiducia?”, avrebbe scritto l’uomo al ragazzo pochi giorni prima di quella notte.