La polizia municipale di Bologna ha posto in stato di fermo un uomo accusato di aver molestato sessualmente una ragazza di 16 anni che due sere fa in piazza Maggiore assisteva a un concerto organizzato da Radio Bruno Estate: ad attirare l'attenzione della pattuglia sono state le grida della giovane, che all'arrivo degli agenti ha raccontato di essere stata più volte sfiorata da un uomo con i pantaloni abbassati. Non appena l'adolescente ha lanciato la sua richiesta di aiuto in suo soccorso sarebbero intervenuti anche alcuni presenti.

Per la presunta molestia è stato tratto in arresto un uomo originario del Bangladesh, senza precedenti penali e in possesso di regolare permesso di soggiorno sul territorio. Lo straniero ha negato ogni accusa, ma le dichiarazioni della ragazza sarebbero state ritenute attendibili; il bengalese, inoltre, aveva pantaloni della tuta, ma non indossava mutande. Si sta valutando se abbia rivolto le sue ‘attenzioni' anche ad altre due minorenni, presenti in piazza. È stato condotto in carcere.

Stando a quanto riferito dalla 16 l'uomo si sarebbe messo alle sue spalle e si sarebbe poi abbassato i pantaloni, sfiorando almeno una delle tre giovani. Le grida delle ragazze hanno attirato l'attenzione di alcune persone che assistevano al concerto e che sono intervenute, quindi sono arrivati gli agenti della Municipale che hanno bloccato il 37enne, per il quale a breve, forse già oggi, ci sarà l'udienza di convalida dell'arresto.