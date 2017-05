Gravissimo incidente stradale nel pomeriggio di domenica nel Bolognese. Due auto si sono scontrate frontalmente lungo la via San Vitale, all'incrocio con via Nuova, nel territorio del comune di Medicina, in località Ganzanigo. Un impatto devastante che ha causato la morte di tre persone mentre una quarta è rimasta ferita in maniera grave. Le vittime sono due uomini di 39 e 53 anni e una donna di 60. La ferita grave sarebbe una donna portata all'ospedale Maggiore di Bologna. Ferita in maniera meno grave anche un'altra donna di 36 anni portata all'ospedale di Imola.

Secondo le prime notizie, l'incidente ha coinvolto una Passat e una Clio con quest'ultima che è uscita di strada finendo in un profondo canale che si trova a fianco della carreggiata. A dare l'allarme sono stati altri automobilisti di passaggio che hanno assistito alla scena e hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto sono subito accorsi i vigili del fuoco e i sanitari di due ambulanze del 118 che, vista la gravità della situazione, hanno richiesto immediatamente l'intervento di due elicotteri di soccorso, uno decollato dal Maggiore di Bologna e l'altro da Ravenna.

Quando i pompieri hanno estratto i primi corpi dalle lamiere contorte, però, purtroppo per tre di loro i medici hanno potuto fare ben poco. Soccorse le due donne ferite, una delle quali portata in elisoccorso a Bologna. Sulla dinamica esatta del tragico incidente e sulle eventuali responsabilità dell'accaduto ora indagano i carabinieri, anche loro giunti sul posto dopo la chiamata di emergenza.