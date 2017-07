Da venerdì scorso, 28 luglio, non si hanno più notizie di Carlo Nuzzi, studente dell'Università di Bologna originario di Corigliano Calabro (Cosenza). Il giovane ha ventotto anni e da tempo vive nel capoluogo emiliano in zona Lame. Da quanto ricostruito, Carlo è stato visto l’ultima volta la sera di venerdì. Secondo il racconto dei suoi amici, il giovane aveva trascorso il pomeriggio in ospedale dove la fidanzata è ricoverata per un piccolo intervento chirurgico e dopo la visita i due si erano salutati con l'impegno di rivedersi il giorno successivo. Carlo era quindi tornato a casa dove si era intrattenuto con i suoi coinquilini, poi sarebbe andato in camera sua e da quel momento nessuno lo avrebbe più visto. La mattina successiva non è mai arrivato in ospedale dalla fidanzata come le aveva detto. Sarebbe stata proprio la compagna, non vedendolo, a cercare di contattarlo insieme ad altri amici, ma tutto è stato inutile.

Descritto come un ragazzo metodico e apparentemente senza problemi – La scomparsa del giovane è stata denunciata alla polizia ed è partito un appello su Facebook, dove è stata pubblicata una foto del ragazzo, per ritrovarlo. Chi lo conosce descrive Carlo – un giovane alto con capelli e occhi chiari – come un ragazzo normalissimo, molto metodico e apparentemente senza problemi. Aveva un’ampia cerchia di amici e anche con la fidanzata i rapporti sarebbero stati buoni. A Bologna il giovane studia Farmacia: gli mancherebbe solo un esame e la tesi per laurearsi. Chiunque l’abbia visto può contattare le forze dell’ordine o i numeri 329.5372937 – 320.0765307.