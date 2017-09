L'incubo della malaria arriva a Bologna: una ragazza di 18 anni è infatti stata ricoverata ieri notte nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Maggiore dopo aver contratto la malattia. "La donna, in gravidanza, era rientrata il 6 settembre da un soggiorno presso un Paese africano. Si è presentata la scorsa notte al Pronto soccorso dell'ospedale Maggiore, con sintomi che potevano essere attribuiti ad infezione malarica. Gli esami di laboratorio hanno confermato la diagnosi e si è proceduto, quindi, al suo ricovero presso la Rianimazione del Maggiore, dove sono in corso le terapie del caso e il monitoraggio del feto", fanno sapere in una nota dalla Ausl di Bologna. Le condizioni della donna sono stabili. I medici si sono riservati la prognosi per le prossime 48 ore.

Ogni anno muoiono di malaria 430mila persone.

Stando ai dati diffusi nei mesi scorsi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ogni anno muoiono di malaria 430mila persone e tra il 2010 e il 2015 a livello globale i tassi di mortalità per la malattia sono stati abbattuti di quasi il 30 percento, mentre il numero di contagi è diminuito del 20 percento. Si calcola tuttavia che nell'Africa sub-sahariana il 43 percento della popolazione a rischio non è ancora protetta da zanzariere o da spray insetticidi, che rappresentano il primo baluardo contro la diffusione della patologia. Basti pensare che tali dispositivi, a partire dal 2001, avrebbero scongiurato oltre 660 milioni di contagi in quest'area del continente "nero", quella più esposta all'evoluzione letale della malaria.