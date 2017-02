BOLOGNA – Si è salvata, un po' perché portava i jeans, un po' perché un passante ha chiamato in tempo il 113. Rincasando in una via del centro di Bologna attorno al Mercato delle Erbe, una ragazza è stata aggredita da uno sconosciuto che, dopo averla bloccata e abbracciata, ha cercato di spogliarla e di aprirle i jeans. La giovane è stata aiutata da un passante che si è reso conto della situazione e ha chiamato il 113. L'aggressore, descritto dalla vittima e dal testimone come straniero (ma non è chiara l'area geografica presunta di origine) è riuscito a dileguarsi. La ragazza ha fatto denuncia contro ignoto per violenza sessuale. Le forse dell'ordine stanno passando al setaccio le telecamere del centro storico per riuscire a risalire all'identità dell'aggressore.