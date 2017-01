Un risarcimento intorno al milione di euro per i familiari della piccola vittima. Così si è conclusa in parte la triste vicenda del neonato morto durante un parto nel giugno 2014 al policlinico Sant'Orsola di Bologna. La parte civile nel processo infatti è arrivata ad un accordo economico con la direzione sanitaria e la Regione Emilia Romagna e non si presenterà più in aula dove invece va avanti il processo a carico dei medici accusati del reato di omicidio colposo. Circa 250mila euro saranno corrisposti dall'ospedale bolognese, il resto dell’importo dalla Regione. L'intera somma andrà a beneficio del fratellino di Giammarco per assicurargli un futuro. Una magra consolazione per i genitori del piccolo Giammarco che però dopo anni di atti giudiziari e a rivangare quanto accaduto, hanno deciso di chiudere una volta per tutte la dolorosa vicenda, almeno per quanto li riguarda direttamente.

Il processo penale a carico dei medici coinvolti però va avanti. Proprio nei prossimi giorni sono previste due udienze separate davanti ad altrettanti Gup. In una dovranno presentarsi l'ex direttore generale del Sant’Orsola e i dirigenti medici dei reparti interessati accusati di omessa denuncia per non aver segnalato all’autorità giudiziaria la morte del neonato. Per loro il pm ha già chiesto l'archiviazione visto che non è stato accertato che fossero a conoscenza del reato. Nell'altra udienza invece chiesto il rinvio a giudizio per il ginecologo Tullio Ghi e l’ostetrica Francesca Tartaglia che hanno eseguito il parto.

Secondo gli inquirenti, il neonato infatti sarebbe morto a causa del ripetuto utilizzo, durante il parto, della ventosa senza nessun motivo apparente. Si trattava di un parto programmato in regime di libera professione ma svolto nell'ospedale (extramoenia), ma venne anticipato una settimana prima del tempo. Dall'ospedale nessun segnalò il caso tranne i genitori che fecero scattare la denuncia e la relativa inchiesta. Nel mirino dei pm oltre a medico e ostetrica finirono quindi anche i dirigenti sanitari per omessa denuncia. Dopo l'accordo economico coi familiari del piccolo la Regione e l'ospedale potrebbero ora costituirsi in giudizio contro i due sanitari per una eventuale rivalsa.