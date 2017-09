Un uomo di 74 anni è morto oggi all'ospedale Maggiore di Bologna a causa delle ferite riportate in un incidente avvenuto ieri intorno a mezzogiorno in via Torleone. L'anziano si trovava in sella alla sua bici, quando il conducente di un autocarro avrebbe aperto la portiera, facendolo involontariamente cadere a terra. Sul posto, la Polizia Municipale e l'ambulanza del 118 che lo ha trasportato in ospedale con varie lesioni sul corpo. Inizialmente le condizioni dell’uomo non erano apparse gravi ai sanitari intervenuti nella strada del centro storico; purtroppo con il passare delle ore il 74enne è peggiorato e a nulla sono valse le cure dei medici. Per i rilievi è intervenuta la Polizia municipale, che ha avvisato il pm di turno Marco Forte.