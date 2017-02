in foto: Pista dell'aeroporto Marconi di Bologna (Wikipedia).

Traffico aereo in tilt a Bologna, dove l'aeroporto Marconi è stato temporaneamente chiuso a causa dell'incidente di un jet privato, che è finito fuori pista al momento del decollo. Non ci sarebbero, secondo le prime indiscrezioni, feriti. I voli, sia in arrivo che in partenza, risultano sospesi dalle 16:30. È scattato anche il "piano di emergenza" con mezzi dei vigili del fuoco e ambulanze del 118 che hanno raggiunto la pista. Alle 17:30, già quattro aerei in arrivo da Olbia, Bruxelles, Parigi e Monaco sono stati dirottati su altri scali, mentre tutti quelli in partenza sono sospesi.

Stando alle prime informazioni, a bordo dell'aereo c'erano due persone che non dovrebbero aver riportato traumi fisici particolari. Il mezzo è attualmente bloccato in fondo alla pista, in una posizione tale da non consentire la normale fruibilità dello scalo bolognese. Si lavora quanto più velocemente è possibile nel tentativo di ripristinare quanto prima tutti i servizi dello scalo emiliano. Tuttavia, il sito web dell'Aeroporto Marconi informa che lo scalo rimarrà chiuso sino alle 22:30.