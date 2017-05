Arrestato dalla polizia per detenzione di droga ai fini di spaccio dopo che lui stesso aveva portato gli agenti in casa. È quanto accaduto a Bologna a un giovane di ventisette anni, praticamente avvocato di Chieti, che è stato fermato dalla polizia dopo che alcuni agenti hanno trovato in casa sua oltre un chilo di marijuana. Una “scoperta” che la polizia ha potuto fare proprio con l’aiuto dell’aspirante avvocato. È stata infatti una banale distrazione a incastrare il ragazzo. Il giovane aveva dimenticato il motorino acceso sotto casa, in pieno centro, nella zona Marconi di Bologna, e quando una volante di passaggio lo ha notato si è messa sulle tracce del proprietario. Gli agenti sono subito risaliti al giovane attraverso la targa del mezzo, e dopo aver spento il motorino, per accertarsi che fosse davvero il proprietario dello scooter e restituirgli le chiavi dimenticate nel quadro di accensione gli hanno chiesto un documento. Così l’aspirante avvocato ha invitato i poliziotti a seguirlo in casa, mentre lui cercava il documento necessario per confermare di essere l’intestatario della moto.

I poliziotti hanno trovato in casa del giovane più di un chilo di marijuana – E lì, nella casa del ragazzo, gli agenti hanno trovato la droga. In realtà già lungo le scale i poliziotti avevano sentito un odore di marijuana e una volta arrivati nell’abitazione del ventisettenne hanno notato immediatamente delle foglie tra gli scaffali di una libreria e anche un bilancino di precisione e una macchina per confezionare sacchetti sottovuoto su un tavolo. Tutto era in bella vista. Continuando a cercare gli agenti hanno trovato in totale un chilo e 178 grammi di erba. Insomma, nella casa del ventisettenne (finora incensurato) c’era il necessario per giustificare l’arresto per possesso di droga ai fini di spaccio.