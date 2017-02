in foto: Foto di repertorio.

Non hanno voluto aspettare di tornare a casa o di trovare un posto più appartato per lasciarsi andare alla passione due giovani che sono stati sorpresi mentre, in strada a Bologna, facevano sesso orale. È accaduto intorno all’una e trenta di notte davanti a un portone e il rapporto tra i due è stato filmato da alcune persone ancora presenti in strada, in particolare da Rachid Daniane e Massimiliano Bolelli, rispettivamente titolare del Cafè Paris e del Balanzone, nonché presidente e vicepresidente dell’Associazione Bologna Centro storico. A scrivere dell’ennesimo caso simile registrato a Bologna è il Resto del Carlino che racconta che tutto è avvenuto in via Petroni: la ragazza, incurante della presenza di altre persone, ha praticato sesso orale al compagno che stava seduto davanti a un portone. I locali erano già chiusi, ma in strada c’erano ancora molte persone.

Molti precedenti simili a Bologna – Secondo il quotidiano, i due protagonisti della vicenda sono probabilmente studenti. Il tutto è durato pochi secondi, perché dopo un po’ un ragazzo in bicicletta li avrebbe “distratti” e i due si sarebbero fermati. Ma scene simili, ricorda il quotidiano, non sono una novità a Bologna, sia in via Petroni che nel resto della zona universitaria. Questa estate sempre in via Petroni un’altra coppia si era lasciata andare davanti a un portone rotolandosi a terra e baciandosi. Nella poco lontana via del Guasto, invece, tempo fa una coppia decise di fare sesso in pieno giorno appoggiata a un’auto. Anche in quel caso i due furono subito immortalati dallo scatto di un residente.