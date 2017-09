Solo l'intervento di un passante, che ha notato la scena sospetta e ha chiamato i carabinieri, e la successiva operazione degli stessi militari ha permesso di sventare una violenza sessuale in atto in strada nelle scorse ore Bologna. È quanto accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì verso le 2.30 nel capoluogo emiliano. A notare qualcosa di strano è stato un automobilista di passaggio che, attirato dalle urla della vittima, ha chiamato il 112 segnalando che in via Dozza, alla periferia della città, aveva visto un uomo che stava schiaffeggiando una donna bloccata a terra dietro una siepe.

Il tempestivo intervento di una volante del Nucleo Radiomobile di Bologna, infatti, ha permesso di arrestare in flagrante un uomo di 28 anni che stava cercando di abusare di una donna dopo averla malmenata. L'uomo, un cittadino pakistano disoccupato e senza fissa dimora, è stato arrestato per tentata violenza sessuale e condotto in carcere. La donna, portata al pronto soccorso e dimessa con una prognosi di cinque giorni, ha raccontato sotto shock di essere stata fermata in strada dall'uomo mentre stava tornando a casa. La vittima della tentata violenza sarebbe stata prima oggetto di molestie e infine afferrata per un braccio e trascinata in una zona buia della piazza. Qui, dopo averla schiaffeggiata e tappato la bocca, l'uomo le avrebbe abbassato i pantaloni nel tentato di violentarla prima dell'arrivo dei carabinieri.