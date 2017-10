Un 39enne di nazionalità egiziana è stato aggredito questa mattina mentre consegnava volantini di una pizzeria in un'area condominiale Acer (l'azienda delle case popolari) in via Scipione dal Ferro, periferia di Bologna. L'uomo è stato colpito con un badile poi ferito con un pugnale: trasportato all'ospedale Maggiore, le sue condizioni sono state giudicate gravi a causa soprattutto delle profonde ferite al torace.

L'aggressore che l'ha colpito ha per il momento fatto perdere le proprie tracce ed è ricercato dalla polizia, intervenuta con le volanti e la Scientifica. Non è stato ancora chiarito se l'aggressore sia un residente del palazzo dove il 39enne, di nazionalità egiziana, stava lasciando i volantini, né quali siano state le cause che hanno scatenato la violentissima aggressione. La polizia ha recuperato il badile, trovato a terra, mentre il coltello non sarebbe stato ancora rinvenuto.