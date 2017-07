Approfittando della distrazione delle insegnanti, sono usciti da soli dalla scuola materna che frequentano e si sono dileguati a piedi facendo perdere le loro tracce e spaventando maestre e personale scolastico. Protagonisti dell'assurda fuga due bambini bolognesi di 5 anni che in questo periodo stanno frequentando una delle scuole dell'infanzia comunali del capoluogo emiliano che osserva l’apertura estiva nel mese di luglio. Tutto è accaduto tra le 13 e le 13.30 di lunedì quando era in corso una riunione dei docenti e sembra che la vigilanza sui piccoli fosse meno attenta.

I bambini in effetti si sono allontanati in tutta tranquillità azionando da soli il pulsante di apertura del cancello e, dopo aver attraversato una trafficata strada, si sono avviati verso le stradine interne percorrendo quasi un chilometro a piedi senza che nessuno si accorgesse di loro o della loro assenza. Alla fine i piccoli si sono ritrovati davanti a una trattoria dove la proprietaria li ha notati e ha chiesto loro cosa facessero da soli in strada. "Erano mano nella mano, accaldati, e si vedeva che erano da soli. Abbiamo chiesto dov'era la loro mamma e loro hanno risposto di essere stati ‘abbandonati'. A quel punto li abbiamo fatti entrare, hanno bevuto un succo di frutta e abbiamo avvertito i poliziotti" ha raccontato la titolare del locale.

Mentre gli agenti arrivavano sul posto, dagli insegnanti è partita una segnalazione perché intanto la fuga era stata scoperta così i piccoli sono stati riaccompagnati a scuola che però ora è al centro delle polemiche. "Sebbene per fortuna i due bambini siano incolumi, il Comune di Bologna considera grave quanto accaduto e, oltre a porgere le scuse alle famiglie, attende l’esito dell’istruttoria che l’Istituzione Educazione Scuola (IES) ha attivato per accertare le responsabilità dei fatti" hanno fatto sapere dall'amministrazione comunale. Le due famiglie dei piccoli ora stanno valutando se sporgere denuncia.