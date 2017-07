E' stato rilevato nella giornata di ieri a Bologna un caso importato di chikungunya. A contrarre la malattia è stata una persona rientrata da zone tropicali. La patologia è stata trasmessa da una puntura di zanzara infetta; al ritorno in Italia il paziente ha presentato febbre alta e dolori muscolari e – dopo essersi sottoposto agli accertamenti del caso – ha scoperto che non si trattava di una semplice influenza. Il Comune del capoluogo emiliano ha informato che sono state immediatamente attivate le misure di profilassi, "come previsto dallo specifico protocollo regionale: è in corso la disinfestazione nell’area circostante l’abitazione della persona ammalata e gli interessati sono stati istruiti sulle principali misure di protezione dalle punture di zanzara per prevenire l’insorgenza di eventuali casi secondari, nonché la diffusione del virus".

L'area di trattamento è circoscritta tra le vie del Pratello, Pietralata e Sant'Isaia "e si chiede a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che abbiano l’effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni in queste aree, di permettere l’accesso degli addetti alla disinfestazione per effettuare i trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area cortiliva privata, oltre che di chiudere le finestre durante le ore notturne, in quanto verranno eseguiti interventi di disinfestazione in aree stradali, a partire da questa notte fino all'alba del 4 agosto".

Cosa è la chikungunya.

La chikungunya – come spiega il portale dell'epidemiologia del Ministero della Salute – è una malattia virale caratterizzata da febbre acuta e trasmessa dalla puntura di zanzare infette. "Dopo un periodo di incubazione di 3-12 giorni, si manifesta una sintomatologia simil-influenzale che include febbre alta, brividi, cefalea, nausea, vomito e soprattutto importanti artralgie (da cui deriva il nome chikungunya, che in lingua swahili significa "ciò che curva" o "contorce"), tali da limitare molto i movimenti dei pazienti che quindi tendono a rimanere assolutamente immobili e assumere posizioni antalgiche. Le complicanze più gravi sono rare e possono essere di natura emorragica (ma non in modo così grave come nella dengue) entro 3-5 giorni, o neurologica, soprattutto nei bambini. In rarissimi casi la chikungunya può essere fatale, più che altro in soggetti anziani con sottostanti patologie di base".