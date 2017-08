Un litigio familiare scoppiato tra due conviventi per futili motivi si stava trasformando in tragedia nelle scorse ore nel Bolognese. Al termine della lite infatti l'uomo e la donna sono finiti entrambi in ospedale con ferite molte serie. Nessuna violenza reciproca però, a ferire i due è stato il cane di famiglia, un american staffordshire terrier che, probabilmente innervosito dal litigio, ha aggredito la coppia a morsi. L'episodio nella giornata di domenica a Crevalcore, nella città metropolitana di Bologna

L'uomo e la donna sono stati soccorsi da alcuni passanti e poi dai sanitari del 118 e trasportati entrambi all'ospedale Maggiore del capoluogo emiliano. La donna di 50 anni ha riportato ferite di media gravità ed è stata medicata in pronto soccorso, mentre ad avere la peggio è stato l'uomo, un 51enne, che è stato ricoverato in rianimazione con prognosi riservata. Secondo una prima ipotesi, è probabile che l'animale sia intervenuto per tentare di difendere uno dei due che pensava fosse in pericolo.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la prima aggredita sarebbe stata la donna, che poco dopo è stata messa in salvo da un passante. Poi il cane si è scagliato contro l'uomo, azzannandolo violentemente a un braccio. A causa delle ferite l'uomo è stato soccorso con l'eliambulanza L'animale, dopo essere stato sedato da un operatore specializzato, è stato trasportato in un canile in attesa di verifiche.