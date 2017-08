BOLOGNA – Ha avvicinato una bimba di 11 anni che portava a spasso il cane in un parco e, con la scusa di mostrarle una medicina l'ha molestata sessualmente. Per l'episodio, avvenuto nel pomeriggio del 27 luglio in un giardino in zona Bolognina, la Squadra Mobile di Bologna ha arrestato – con l'accusa di violenza sessuale aggravata – Moreno Spinella, 51 anni, nato in Germania ma cittadino italiano. L'uomo, senza fissa dimora in città, ha alle spalle una lunga serie di arresti e condanne per violenza e atti sessuali su minore dai primi anni Novanta, reato per il quale è stato nuovamente sottoposto a fermo del Pm Flavio Lazzarini, firmato dal Gip Gianluca Petragnani Gelosi. E' stata la stessa bimba, rientrata a casa subito dopo il fatto, a raccontare l'accaduto alla madre che ha avvertito la Polizia di Stato. Durante un sopralluogo fatto nell'immediatezza nel parco, la giovane vittima ha riconosciuto il 51enne, ripassato in bicicletta nei pressi della panchina dove poco prima aveva avvicinato la bimba. Ha negato le accuse, dicendo che si trovava lì per altri motivi, ma nelle dichiarazioni si è tradito mentre il racconto della 11enne (sentita anche in audizione protetta con lo psicologo della Polizia) è stato ritenuto dal giudice totalmente coerente.