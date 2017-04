in foto: Martina Romeo, 23 anni (Facebook).

La sua auto è andata a scontrarsi contro un pilone in acciaio, mentre tornava a casa a San Pietro in Casale, in provincia di Bologna. È morta così, nella notte tra venerdì e sabato, Martina Romeo, barista 23enne, l'ennesima giovane vita spezzata sulle strade italiane nel weekend. L'incidente si è verificato sul ponte sul Reno lungo la Porettana, a Malalbergo, al confine con la provincia di Ferrara. La ragazza, subito dopo l'impatto, è stata trasportata d'urgenza dai sanitari del 118 all'ospedale di Cona, ma i medici non hanno potuto far altro che decretarne il decesso. Le sue condizioni sono apparse sin da subito disperate.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’auto che guidava Martina è improvvisamente sbandata, andando a scontrarsi violentemente contro uno dei piloni di acciaio del ponte. La ragazza è rimasta intrappolata tra le lamiere della vettura. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Bologna per aiutare il personale medico a estrarla dalle lamiere. Poi la corsa disperata, sull'ambulanza, fino all’ospedale Sant’Anna di Cona dove la ragazza è morta. Al momento non risultano coinvolti altri mezzi nell'incidente né ci sono testimoni di quanto accaduto, ma ancora non è chiaro per quale motivo ci sia stato lo schianto. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, c'è quella di un possibile malore della vittima, l'eccessiva velocità o ancora un guasto alla macchina.