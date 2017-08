Quello che sta per arrivare non è soltanto un weekend del mese più caldo dell'anno, ma è il fine settimana che, con un ponte, si prolunga fino a Ferragosto. Quest'anno infatti il 15 del mese cade di martedì e con il 14 di ferie potrebbe offrire fino a quattro giorni di riposo anche a chi, le vacanze, le ha già fatte, le farà oppure, semplicemente, non le farà. Nonostante ci si possa aspettare un traffico molto intenso, Autostrade per l'Italia non prevede bollini neri, attestandosi a quelli rossi che, comunque, designano un "traffico critico". Le giornate più critiche sono venerdì e sabato in direzione delle località turistiche. Il secondo weekend di agosto è insomma ancora tempo di partenze, poiché nelle previsioni di Autostrade per l'Italia si segnalano al più bollini gialli – equivalenti a "traffico intenso" – sulle vie del controesodo.

Non possono circolare i mezzi pesanti in autostrada dalle 8 alle 22 di sabato 12 e martedì 15 agosto e dalle 7 alle 22 di domenica 13 agosto. Nessun divieto è stato posto per le giornate di venerdì 11 e lunedì 14 agosto.

Bollini rossi e neri dall'11 al 15 agosto.

Sulle vie dell'esodo i bollini rossi sono previsti il pomeriggio di venerdì e il sabato, sia mattina che pomeriggio. Il bollino giallo interessa il venerdì mattina, domenica mattina e pomeriggio e martedì mattina. Più agevole il controesodo con soli bollini gialli sabato mattina e pomeriggio, domenica mattina e la mattina di martedì. Tutte le sere sono da bollino verde.

Gli automobilisti, come al solito, possono tenersi informati in tempo reale attraverso i dispositivi radio sintonizzandosi su Isoradio (frequenza 103.3) e su Rtl (102.5) e RadioRai. In alternativa è possibile contattare il call center viabilità 840.04.21.21.