Superato il 15 agosto, gli italiano hanno il giro di boa, quello che segna il passaggio dall'esodo al controesodo. Come dimostrano le previsioni del traffico estivo sulle autostrade, gli elementi di criticità sono tutti sulle vie del rientro. In ogni caso, salvo incidenti, si prevedono rallentamenti più che code vere e proprio, dal momento che il bollino nero – quello che segnala la "massima concentrazione di traffico" – si è realizzata quest'anno soltanto il 5 agosto sulle vie dell'esodo. In generale, per i prossimi quattro weekend, fino a domenica 10 settembre, il traffico potrà dirsi intenso solo di ritorno dalle località turistiche.

Sulle vie del controesodo sono comunque previsti quattro bollini rossi (equivalenti a "traffico critico"), che interessano le mattine e i pomeriggi sia di sabato 19 che di domenica 20 agosto. Un bollino giallo (traffico intenso) è pronosticato da Autostrade per l'Italia anche la mattina e il pomeriggio di venerdì 18 agosto, sempre per chi si è messo in partenza per tornare a casa. Le vie dell'esodo sono invece libere, segno che nel saldo di chi va e di chi torna ci si debba attendere città decisamente più piene a partire da lunedì. È previsto un solo bollino giallo nella mattina (ore 6-14) di sabato. Per facilitare comunque gli spostamenti, su tutta la rete di Autostrade per l'Italia è stato imposto il divieto di circolazione ai mezzi pesanti dalle 8 alle 16 di sabato e dalle 7 alle 22 di domenica.

Calendario esodi e controesodi estivi (ingrandisci l'immagine). in foto:

È possibile tenersi informati sul traffico in tempo reale grazie al numero verde del call center Viabilità (840.04.21.21) o sintonizzando la propria radio sulle frequenze Isoradio (frequenza 103.3), Rtl (102.5) e RadioRai.