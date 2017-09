Da ottobre aumentano le bollette del gas e diminuiscono quelle dell’elettricità. L’Autorità per l’energia ha segnalato che da ottobre si registrerà un calo dello 0,7% sull’elettricità e un aumento del 2,8% sul gas, per il quale “incide la prevista stagionalità”. Per l’elettricità la spesa (al lordo delle tasse) per la famiglia-tipo nel 2017 sarà di 520 euro, con una variazione del +4,2% rispetto ai dodici mesi precedenti: un aumento da circa 21 euro l’anno.

Per le bollette del gas la spesa di una famiglia tipo sarà per lo stesso anno di circa 1.035 euro, con un +0,2% rispetto all’anno precedente, circa 2 euro in più l’anno. Per il gas l’autunno vedrà un aumento dei prezzi anche nei mercati all’ingrosso italiani con consumi e quotazioni in aumento a livello europeo. Il calo dei costi dell’elettricità, invece, nonostante un aumento moderato dei prezzi all’ingresso, è legato alla riduzione dei costi sostenuti dal gestore della rete per il mantenimento in sicurezza del sistema elettrico.

La variazione del gas è legata soprattutto alla crescita della componente materia prima, ovvero all'aumento delle quotazioni del gas previste nei mercati all'ingrosso nel prossimo trimestre, anche a causa della maggiore domanda che ci sarà nei mesi autunnali. Inoltre, un leggero incremento è previsto anche per la componente relativa al trasporto.

La riduzione per l'energia elettrica per la famiglia tipo deriva invece dal calo dei costi di approvvigionamento, che contribuisce per un -1,2% alla variazione complessiva della spesa per il cliente tipo. Diminuzione che vede al suo interno un aumento dei costi di acquisto, +1,8%, controbilanciato dalla decisa riduzione (-3%), dei costi di dispacciamento.