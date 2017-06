Ancora cattive notizie sul fronte delle spese per gli italiani. A partire dal mese di luglio infatti avremo un nuovo incremento dei costi per l'energia elettrica e ci ritroveremo con una bolletta della luce più cara. In particolare, come stabilito dall'Autorità per l'energia, dal mese prossimo a luce costerà il 2,8% in più. Secondo i calcoli dell'authority, questo influenzerà direttamente le bollette degli italiani. Per l'elettricità la spesa (al lordo tasse) per la famiglia-tipo nel periodo compreso tra il primo ottobre 2016 e il 30 settembre 2017, infatti, sarà di 512,52 euro, pari a un aumento di circa 9 euro l'anno.

Nello stesso periodo fortunatamente la spesa della famiglia tipo per la bolletta del gas sarà di circa 1.029 euro, per un risparmio di circa 40 euro l'anno grazie ad un ribasso del costo della materia prima pari al 2,9%, sempre a partire dal mese di luglio. È quanto prevede l’aggiornamento delle condizioni economiche di riferimento per le famiglie e i piccoli consumatori in tutela per il terzo trimestre 2017.

Entrambe le variazioni sono legate all'andamento dei prezzi nei mercati all’ingrosso nel prossimo trimestre, influenzati dalla stagionalità del periodo. Per quanto riguarda l'incremento delle bollette dell'energia elettrica, questo è determinato principalmente dall'aumento dei costi di approvvigionamento della "materia energia" che al suo interno comprende la crescita dei costi di acquisto (+3,1%, determinato dalla stagionalità dei prezzi), controbilanciata solo in parte dalla riduzione della componente di dispacciamento (-0,3%). Restano invece invariate tutte le altre componenti di commercializzazione e vendita, trasmissione, distribuzione e misura, e gli oneri generali. Anche per il gas la diminuzione dipende dalle quotazioni all'ingrosso nei mercati crollate del 4% controbilanciate da un leggero aumento della componente di distribuzione e misura (+1,1% sulla spesa per il cliente tipo)