La presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini torna ad attaccare le bufale sul Web, questa volta avanzando una proposta per combattere il fenomeno che negli tempi sta dilagando sempre più. Non una proposta di legge, ma un'operazione culturale che possa porre un'argine alle fake news che danneggiano la democrazia. In un video appello rilanciato attraverso la sua pagina Facebook, la presidente Boldrini spiega "Non penso ancora a una legge, ma a un dibattito nel nome della democrazia, a un’operazione culturale. Scuole e istituzioni devono lavorare per formare giovani più critici. Gli imprenditori potrebbero togliere la pubblicità a siti che pubblicano bufale. I giornali non devono riprenderle e i social network smettano di fare proclami e lavorino seriamente sul campo per vigilare e cancellare contenuti falsi e offensivi”.

“Dopo che ho pubblicato nomi e cognomi di chi mi aveva insultata su Facebook, gli stessi nominati hanno spiegato di essere stati fomentati da false notizie. I rappresentanti del social invece sono venuti alla Camera, io ho fatto loro tre proposte molto chiare. Sto ancora aspettando una risposta circostanziata che vada oltre una nota generica sulla loro policy aziendale”, ha spiegato la presidente della Camera.

Secondo Laura Boldrini essere informati correttamente è un diritto, mentre essere disinformati è un pericolo. "Le bufale non sono una goliardata ma vengono pensate per danneggiare qualcuno o creare paura o confusione, basta pensare a quello che è accaduto sui vaccini pediatrici o sulla magnitudo del terremoto. Quindi sono operazioni che vogliono solo alterare il senso della realtà sulla base della menzogna e io penso che si debba reagire", ha proseguito Boldrini. "L'appello dà a tutti la possibilità di partecipare: è semplice, basta andare sul sito www. bastabufale.it leggere l'appello e, se si condividono i temi e gli argomenti, basta mettere una firma".

All'iniziativa avanzata dalla presidente della Camera hanno già aderito vari nomi illustri di ogni settore, dal calcio al mondo dello spettacolo, tra cui Francesco Totti, Fiorello, il regista Ferzan Ozpetek, Gianni Morandi, Carlo Verdone, Claudio Amendola, l'antropologo Marc Augé e il direttore di Limes Lucio Caracciolo.