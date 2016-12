La presidente della Camera, Laura Boldrini, è ricoverata nel reparto di endocrinochirurgia dell'ospedale Cisanello di Pisa dove si è sottoposta a un intervento alla tiroide programmato. Secondo quanto si apprende, la terza carica dello Stato è stata operata dal chirurgo Gabriele Materazzi e sta bene. Il piccolo intervento alla tiroide è perfettamente riuscito e gli esami hanno confermato il suo buono stato di salute. Potrà dunque presto tornare a casa. Come scrivono i quotidiani locali, le guardie del corpo della presidente, presenti ma molto discrete, non hanno quasi fatto notare la presenza della paziente in corsia.

Tra i primi a fare gli auguri a Boldrini il governatore Rossi – “Faccio i migliori auguri di pronta guarigione alla presidente della Camera Laura Boldrini”, ha commentato il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, una volta appresa la notizia del ricovero di Boldrini all’ospedale Cisanello di Pisa. “Desidero inoltre – ha detto ancora Rossi – fare i miei complimenti agli operatori del reparto di endocrinochirurgia dell’ospedale Cisanello, uno dei migliori esempi della sanità pubblica della Toscana”.