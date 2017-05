Momenti di apprensione oggi intorno alle 12 e 30, quando centinaia e centinaia di cittadini del ragusano e del siracusano hanno udito un fortissimo boato provenire dal cielo. Tra chi temeva un incidente aereo e chi avanzava ipotesi più fantasiose, la verità non ha comunque tardato a diffondersi: si trattava di un velivolo che aveva abbattuto il muro del suono e che per questo ha causato un violentissimo rumore, tanto da far tremare i vetri delle finestre e imporre a molti di uscire di casa.

Quel boato, dunque, non era altro che l'effetto del superamento del muro del suono, evento piuttosto raro a dire il vero soprattutto se i velivoli si trovano a sorvolare dei centri abitati. Dopo quella delle 12 e 30 una seconda forte esplosione, sempre dovuta ad un velivolo militare, è avvenuta intorno alle 15.30: stavolta i cittadini del Ragusano e del Siracusano hanno iniziato a preoccuparsi di questa insolita attività militare sui cieli siciliani.

Cosa è il "muro del suono"

Ma cosa si intende con il concetto di "muro del suono"? Parliamo di quello che avviene quando la resistenza dell'aria a un velivolo aumenta con l'aumentare della velocità, diventando elevatissima (quasi una barriera fisica) quando questa velocità si approssima a Mach 1, cioè 1200 chilometri orari al livello del mare (1050 km/h a 1100 metri di quota). Come spiega Focus, "in quel momento le molecole d’aria non fanno più in tempo a spostarsi per lasciare spazio all’aereo e vengono urtate, provocando il famoso fenomeno del “bang” sonico". Il primo uomo che superò il muro del suono fu il generale americano Chuck Yeager, su un X-1, il 14 ottobre 1947. Il 14 ottobre 2012, invece, il paracadutista Felix Baumgartner è stato il primo essere umano ad abbattere il muro del suono con il proprio corpo, lanciandosi da un'altezza di 39 045 m arrivando ad una velocità record di 1,342.8 km/h (833.9 mph – Mach 1.24).