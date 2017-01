"Siamo isolati, circondati da metri di neve, aiutateci". Sono le richieste sempre più assidue delle ultime ore e riguardano diverse frazioni di comuni di montagna delle province di Ascoli Piceno, Rieti, Macerata e Teramo. Mentre si continua a scavare senza sosta con la speranza di trovare ancora superstiti all'hotel Rigopiano, sono decine le richieste di aiuto che stanno arrivando ai centralini dei vigili del fuoco e persino ad associazioni di volontariato che, in ogni caso, non avrebbero mezzi e competenze per prestare soccorso. Fanpage ha raccolto la richiesta di una donna di Collemoresco, frazione di Amatrice, che solo stamattina è stata raggiunta da alcuni volontari che le hanno consegnato dei viveri: "Siamo isolati, solo poche ore fa è passato lo spazzaneve, che però non ha rimosso tutto il ghiaccio. Il risultato è che la strada che conduce a casa nostra continua a non essere transitabile, se non a piedi".

Intanto prosegue lentamente la marcia di avvicinamento ai Prati di Tivo della turbina inviata dalla Protezione civile e dalla Provincia di Teramo per liberare dalla neve e dall'isolamento i centri di Pietracamela e dei Prati di Tivo, sul versante Teramano del Gran Sasso. La prima località è stata raggiunta solo stamattina, mentre la seconda, che dista circa cinque chilometri, verrà raggiunta nel pomeriggio. Mercoledì una slavina ha sfiorato il residence Prati di Tivo, per fortuna senza provocare feriti o vittime. I due centri sono senza energia elettrica da ormai 5 giorni.

La richiesta in diretta tv: "Aiutatemi, sono isolato in auto"

Curioso, poi, il caso della trasmissione L'Aria Che Tira di La7, che ieri mattina ha ricevuto, in diretta, la chiamata di un uomo, Vincenzo Ventili, intrappolato nella sua auto a Senarica di Crognaleto, in provincia di Teramo. L'uomo è riuscito a entrare in contatto attraverso Skype, chiuso nell'abitacolo della sua auto, chiedendo alla conduttrice di chiamare qualcuno che lo potesse rifocillare e liberare. Non ricevendo risposta dalle forze della Protezione civile, Ventili ha pensato bene che l'unica possibilità fosse quella di chiamare la trasmissione televisiva: "La cosa che ci ha lasciato sorpresi è che per gli abitanti di Senarica è stato più semplice raggiungere noi che le forze dell'ordine, ha commentato la conduttrice -. Dopo aver ricevuto la richiesta, la redazione, mentre ero in diretta, ha contattato la protezione civile che ci ha assicurato che sarebbero intervenuti. Peccato però che, a fine trasmissione, quando lo abbiamo ricontattato, Vincenzo ci abbia detto che nessuno si era fatto ancora vivo".