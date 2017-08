Un uomo di 68 anni è stato posto in stato di fermo dai carabinieri di Bitonto in relazione alla morte di Giuseppe Muscatelli, 25 anni, ucciso ieri nella cittadina pugliese dopo un banale diverbio in mezzo a una strada. L'anziano è stato rintracciato dai militari, che gli hanno stretto le manette ai polsi accusandolo di omicidio volontario: l'uomo, senza precedenti penali, dopo essere stato accompagnato in caserma e sottoposto a un lungo interrogatorio avrebbe in qualche modo ammesso le responsabilità. L'anziano è rinchiuso in carcere a Bari in attesa della convalida del fermo da parte del gip. Se le accuse verranno confermate nelle prossime ore – come appare ormai probabile – il 68enne dovrà rispondere dell'accusa di omicidio volontario. L'assassino è un ex ferroviere ed ex operatore ecologico, aveva un coltello a serramanico con una lama di circa dieci centimetri. L’auto che guidava era una Fiat Palio. Agli inquirenti avrebbe raccontato di essere stato colpito al volto da un pugno sferrato dalla vittima e di aver reagito sferrandogli una coltellata.

L'assassino ha colpito la vittima con una pugnalata al torace.

Stando a quanto finora ricostruito dai carabinieri della compagnia di Molfetta, la tragedia si sarebbe consumata intorno alle 13 di ieri, quando il ragazzo è andato a prendere la fidanzata da un negozio di via Verdi in cui lavora come commessa. Giuseppe Muscatelli, a bordo di una Fiat Punto, ha forse ostruito il passaggio ad altre automobili che dovevano transitare su quella strada. Un secondo automobilista, infastidito, gli si sarebbe avvicinato. Dalle parole si è passati ai fatti e l’uomo, con ogni probabilità il 68enne incriminato, dopo aver estratto un coltello, avrebbe colpito il giovane al torace. Muscatelli è stato subito trasportato all’ospedale Di Venere, ma i medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo ed è morto dopo un paio d'ore a causa delle gravissime ferite riportate.