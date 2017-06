Un aereo militare con 116 persone a bordo risulta disperso in Birmania (l'attuale Myanmar): lo ha reso noto il capo delle forze armate, secondo quanto riporta il quotidiano britannico Independent.

Il velivolo viaggiava da Myeik, nella regione di Tanintharyi, a Rangoon. Sono in corso le operazioni di ricerca e soccorso. L'aereo è sparito dai radar a circa 20 miglia a ovest della città Dawei. Secondo una fonte militare citata da Al Jazeera a bordo vi sarebbero stati 114 passeggeri e cinque membri dell'equipaggio. Si tratterebbe in larghissima parte di familiari di militari.

L'aereo sparito dai radar delle autorità aeree sarebbe uno Shaanxi Y-8, uno degli aerei militari più popolari realizzati in Cina: diversi velivoli di questo tipo sono stati acquistati dal governo del Myanmar per la sorveglianza aerea. Secondo l'agenzia di stampa di Pechino Xinhua i contatti con il comandante si sono interrotti verso le 13:35 ora locale (le 8:05 in Italia) quando si trovava circa 30 chilometri a ovest di Dawei, sul Mare delle Andamane.