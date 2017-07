Dramma sfiorato sulla spiaggia di Lignano Pineta, località balneare in provincia di Udine. Nella giornata di domenica 23 luglio, erano circa le 13 come riporta Il Messaggero Veneto, un bambino di un anno ha rischiato di soffocare con una caramella gommosa rimasta incastrata in gola. Il piccolo, italiano, si trovava sotto l'ombrellone con i suoi genitori quando è avvenuto l’incidente. Sono stati loro a chiamare immediatamente aiuto e a dare l'allarme dopo essersi accorti che il bimbo non respirava più, era diventato cianotico, annaspando in cerca d’aria.

Sul posto sono subito arrivati cinque bagnini di salvataggio. Gli hanno praticato le manovre necessarie per disostruire le vie aeree dal corpo estraneo riuscendo a salvarlo. Mamma e papà lo hanno poi portato al pronto soccorso di Lignano per degli ulteriori accertamenti medici e per assicurarsi che stesse bene e che non ci fossero state spiacevoli conseguenze. Ma i bagnini della cooperativa La Sedon avevano già fatto quanto bastava per salvare la vita al loro figlioletto. Provvidenziale è stato il loro intervento. Alla fine la famiglia è potuta tornare a casa con il sorriso sulle labbra, dimenticando l’enorme spavento per quella che poteva essere una tragedia.