Un bambino siriano di 7 anni, Ali Izzettin Ahmed, è morto in Turchia dopo che quattro ospedali lo avrebbero respinto perché senza documenti in regola. L’inquietante e grave episodio arriva dalla provincia di Antalya: il piccolo era fuggito in Turchia dalla Siria devastata dalla guerra con i due fratelli e i genitori, che ora chiedono giustizia. La notizia è stata riporta dall’agenzia indipendente Dogan che ha contattato il padre, İzzettin Ahmed: "Mio figlio aveva la febbre molto alta – racconta l’uomo – Abbiamo girato disperati da un ospedale all'altro ma tutti ci hanno mandato via perché Ali non aveva una carta d'identità valida. Ora ho paura che possa accadere lo stesso ai miei due altri bambini."

in foto: Il padre e i fratellini del bimbo siriano

Alla fine l’uomo disperato ha riportato il figlio a casa, dove il piccolo è spirato il giorno dopo. “Che cosa farà se anche qualcuno altro della mia famiglia si ammala? Non posso neanche mandare i miei figli a scuola. Non chiedo tanto, ma almeno che qualcuno si prenda cura di loro se stanno male" ha detto ancora l’uomo. Il Ministero della Salute della Turchia ha annunciato un'indagine amministrativa sulla vicenda. "L'inchiesta è stata avviata per ordine di Recep Akdag, il ministro della Giustizia turco, ei risultati dell'indagine saranno condivisi con il pubblico", si legge in un comunicato. “Qualsiasi individuo è tenuto a ricevere l’assistenza sanitaria necessaria quando questa è richiesta presso uno dei nostri servizi di emergenza ospedalieri" prosegue la nota ufficiale, nella quale viene sottolineato che gli ospedali non sono autorizzati a distinguere tra cittadini turchi e stranieri.