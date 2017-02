Sua madre lo invitava a bere latte dal suo seno destro, ma il piccolo Teddy rifiutava sempre di nutrirsi da lì attaccandosi voracemente solo al sinistro: un comportamento che i pediatri hanno sempre ritenuto piuttosto strano e che ha spinto la 26enne Sarah Boyle a sottoporsi a delle visite mediche di controllo e a scoprire che, in qualche modo, suo figlio le stava salvando la vita.

Dopo essersi recata da un medico specialista la giovane mamma, che lavora in un call center e vive a Staffordshire con il marito Steven, ha scoperto di avere un tumore proprio alla mammella destra, quella che suo figlio rifiutava sistematicamente: "Teddy è il mio eroe – ha raccontato la giovane al ‘Mirror' – Se non fosse stato per lui non avrei mai sospettato di avere il cancro. Il mio medico mi ha detto che l'allattamento al seno aiuta a rafforzare il legame tra la mamma e il bambino, nel mio caso ha fatto molto più di questo, mi ha salvato la vita".

Il latte che usciva dal seno destro, evidentemente, aveva un sapore diverso al palato del neonato rispetto a quello del seno sinistro: "Il mio medico non aveva mai visto niente di simile ed è rimasto sconcertato, stupito – ha affermato Sarah – ha detto che è stata una fortuna che abbia deciso di allattare, altrimenti la mia malattia non sarebbe mai stata scoperta". Già nel 2013 Sarah aveva notato un nodulo al seno, ma i cinque controlli successivi avevano escluso la possibilità di un tumore maligno. I medici avevano parlato di una cisti. Il piccolo Teddy è nato nel febbraio di un anno fa e dopo sei mesi ha iniziato ad avere strani comportamenti ogni volta che Sarah cercava di avvicinargli il seno destro: "Era diventato estremamente angosciato – ha spiegato – non voleva avere niente a che fare col seno destro, neanche essere abbracciato da quella parte del corpo".