Un bambino indiano è nato con una testa aggiuntiva attaccata allo stomaco. Oltre all'appendice separata, che non ha orecchie e occhi, il neonato ha anche una terza mano. Come scrive il Daily Mail, i medici hanno assicurato che il piccolo “molto presto” sarà sottoposto ad un intervento chirurgico presso l'ospedale Ram Snehi, a Jahazpur.

La madre del piccolo è una donna di 21 anni che si era rivolta ai medici dopo aver lamentato diversi dolori durante la gravidanza. Sottoposta ai test e alle scansioni del caso, si è scoperto che il bambino sarebbe nato con arti supplementari, segno della possibile presenza di un gemello parassitario. Il dottor Vijiyeta Garg, il ginecologo che ha curato la donna, aveva assicurato alla famiglia che madre e figlio sarebbero sopravvissuti. Tuttavia, suo marito, 24enne, ha insistito che la vita della donna era la priorità. Alla fine, la moglie è stata sottoposta a parto cesareo ed entrambi sono riusciti a sopravvivere. “I genitori del bambino sono felici di accettarlo nonostante la situazione. Sono anche grati ai medici per averli salvati entrambi. La madre è stata già dimessa dall'ospedale” ha detto una fonte vicina alla famiglia.

I gemelli parassiti sono solitamente il risultato di un ritardo nella separazione degli embrioni durante il concepimento. Si formano quando un embrione mantiene uno sviluppo dominante a scapito dell'altro. A differenza dei gemelli congiunti, uno non riesce a formarsi completamente o finisce per essere dipendente da alcune funzioni corporee del feto completo. I casi di gemelli parassiti sono comunque rari, pari cioè ad uno per ogni milione di nascite.