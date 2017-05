Morto a soli cinque mesi dopo essere stato colpito da un'infezione letale da salmonella presa probabilmente attraverso alcune tartarughe d'acqua dolce di proprietà di un amico di famiglia ma custodite dal padre. È la straziante storia di un bambino britannico, Tyler Wilson, trovato esanime nella sua culla dai genitori, il 37enne Lindsey Wilson, e la 34enne Tim Lees, nella loro casa di Kingston Upon Hull. Una vicenda drammatica che ha sconvolto la famiglia che suo malgrado dopo il decesso si è trovata a dover fare i conti anche con la polizia che aveva ipotizzato per i due genitori l'accusa di negligenza.

"Era il giorno dopo che aveva compiuto cinque mesi e avevamo messo a riposare Tyler nel sua culletta e si è addormentato. Quando siamo andati a vedere no si muoveva più", raccontano i genitori ora scagionati dalle accuse, aggiungendo: "È stato un momento incredibilmente difficile soprattutto quando le persone ti puntano il dito contro. È un sollievo che ora sia tutto finito". Le indagini e gli accertamenti medici hanno stabilito che il piccolo è morto per salmonella e anche se non è possibile stabilire l'esatta causa dell'infenzione, gli inquirenti hanno dedotto che la fonte principale erano probabilmente le tartarughe tenute in casa. Nessuna contestazione però ala fine è stata mossa ai genitori.