Si sarebbero stufati dei sui capricci prima di entrare in una piscina pubblica così per punirlo lo avrebbero letteralmente richiuso in un armadietto dello spogliatoio della struttura incurante delle sue lacrime. È la pesante accusa nei confronti di due genitori cinesi ripresi dagli altri clienti della piscina in un video mentre tirano fuori il piccolo dall'armadietto presumibilmente dopo essere andati a fare il bagno. Il video dell'assurda scena è stato girato in Cina e poi pubblicato su Weibo, il noto social network cinese, attirando migliaia di commenti di proteste contro padre e madre del piccolo.

Secondo alcuni giornali locali citati dai tabloid britannici, addirittura i due avrebbero lasciato il loro bambino nello spogliatoio perché non volevano occuparsi di lui mentre facevano il bagno con gli altri figli al seguito e di essere poi tornati a riprenderlo dopo le proteste degli altri presenti che sentivano le urla del piccolo dall'armadietto. Al momento non è chiaro quanto tempo il bambino sia rimasto nell'armadietto ma secondo i media del posto, anche se il bambino piangeva quando è stato liberato non mostrava sintomi di soffocamento.