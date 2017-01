Bruno Delgadillo è un bimbo della Florida che soffre di ben 300 crisi epilettiche al giorno. La situazione però starebbe cambiando, secondo la madre, grazie all’apporto quotidiano di olio di cannabis medica che sta permettendo al piccolo di “vivere una vita normale”. Jacel ha detto ad Al Jazeera che la cannabis è riuscita nel trattamento della malattia cronica del figlio laddove numerosi altri tentativi hanno fallito miseramente e finito addirittura per far peggiorare il bimbo. "Bruno ha preso davvero ogni tipo di farmaco. Ma quelle medicine lo facevano stare in uno stato vegetativo", ha detto la madre che ha rischiato anche di essere arrestata, fornendo al figlio una quantità di cannabis medicina che supera i limiti di legge imposti dalla Stato USA della Florida. "Non mi importa nulla dice. Preferisco dargli la cannabis piuttosto che vederlo tremare ogni minuto," ha aggiunto Jacel.

Ma la situazione potrebbe farsi ancora più complicata per la famiglia Delgadillo visto che la Florida ha deciso per ulteriori restrizioni sull’utilizzo di cannabis medica dopo che il 71 per cento degli elettori ha sostenuto un emendamento che entrerà in vigore domani, 3 gennaio. I miglioramenti di Bruno non fanno altro che confermare la funzionalità della canapa nel trattamento di una vasta gamma di malattie. Tant’è che un numero crescente di stati americani si sta muovendo verso la legalizzazione della cannabis per scopi medici (ma anche ricreativi). Tuttavia, il governo federale classifica ancora la cannabis come un narcotico e ciò non fa altro ostacolare la ricerca sulle sue potenzialità terapeutiche.