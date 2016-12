Drammatico incidente domestico quello avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Sinalunga (provincia di Siena): un bimbo di poco più di un anno e mezzo si è rovesciato addosso una pentola di acqua bollente ed ora è ricoverato in prognosi riservata dopo aver riportato ustioni su gran parte del corpicino. Al momento dell'incidente, il piccolo, nato il 30 aprile 2015, si trovava da solo in casa con la madre, 34 anni, originaria del Burkina Faso. Probabilmente stava giocando vicino ai fornelli della cucina, quando ha tirato su sé stesso la pentola dell'acqua messa a bollire dalla genitrice. Il bambino è stato trasportato con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. I sanitari hanno emesso un bollettino di prognosi riservata per le ustioni riportate Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti anche i carabinieri di Montepulciano per ricostruire la dinamica dell'incidente.