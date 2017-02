Stava giocando come sempre nello spazio antistante la sua casa tra animali e attrezzi agricoli della sua famiglia, che gestisce una piccola fattoria, ma questa volta non si erano accorti di lui e il piccolo è stato travolto senza scampo dal trattore in manovra. Così è morto tragicamente a soli tre anni un piccolo bambino britannico, Stuart Nelson, residente nel piccolo villaggio di Crossgates, a Fife, in Scozia. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il bambino sarebbe stato investito dal pesante mezzo agricolo che stava facendo retromarcia poco fuori dalla sua abitazione nel pomeriggio di martedì, poco dopo le 17.

I genitori si sono subito resi conto della gravità della situazione e hanno immediatamente fatto scattare l'allarme allertando i servizi di emergenza. Purtroppo, però, quando l'ambulanza è arrivata sul posto, per il piccolo Stuart, che appena pochi giorni prima aveva compiuto il suo terzo anno di vita, non c'era più nulla da fare. Il bimbo è stato dichiarato morto poco dopo sul posto. Grande lo strazio dei genitori Richard e Linzi ma anche di tutta la comunità locale che è molto unita. "Da quello che mi è stato detto, l'uomo al volante del trattore non avrebbe visto il bambino che sarebbe spuntato fuori all'improvviso correndo da dietro l'angolo in un punto cieco" ha spiegato uno degli abitanti del posto ai media locali. Sul caso comunque indaga la polizia locale ma per ora non ci sono indagati.