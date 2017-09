La fotografia di un bambino di appena tre anni legato a una grande foglia di plastica e portato per ore in processione a Payyannur, nello stato del Kerala, India, ha suscitato l'indignazione di decine di migliaia di persone. L'immagine è stata pubblicata sui social network da un utente e mostra il piccolo assicurato alla foglia e trasportato a lungo per le strade della città senza nessuna possibilità di muoversi: il rito sarebbe stato indetto per omaggiare Krishna – una divinità.

"In un primo momento credevo che il bambino fosse di cartapesta come la foglia, poi però l'ho visto muoversi o meglio tentare di farlo liberamente e allora ho capito che era stato legato e portato in processione".