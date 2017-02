Ucciso a colpi di pistola a soli due anni perché si trovava con la zia e il fidanzato di questa durante un agguato criminale che aveva come obiettivo l'uomo. È la terribile tragedia avvenuta nei giorni scorsi a Chicago che si conferma come una delle città statunitensi a più alto tasso di criminalità. L'intera drammatica sequenza è stata ripresa in diretta video su facebook dalla donna, la 20enne Breunna Devonte, che mentre guidava la sua auto con accanto il fidanzato aveva deciso di aprire una diretta canticchiando con la radio ascesa. Come si vede dal filmato, l’auto però è stata improvvisamente presa di mira da uomini in un'altra vettura e crivellata di colpi.

I proiettili hanno raggiunto mortalmente la vittima designata dell'agguato ma anche il piccolo Lavontay White che si trovava sul sedile posteriore. Il 26enne, che secondo gli inquirenti era il vero obiettivo del killer in un regolamento di conti tra bande criminali, è morto sul colpo. Il piccolo, centrato alla testa da uno dei colpi sparati all'impazzata dal killer, è stato soccorso subito dopo ma è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale

La zia 20enne, che è incinta, invece è riuscita a scappare fuori dall’auto in tempo e ha continuato a trasmettere in diretta sul social network durante la fuga anche se è rimasta ferita al ventre. Ricoverata in ospedale, sia lei che il piccolo che porta in grembo si salveranno. La polizia di Chicago ha fatto sapere di essere al lavoro sul caso ma ha riferito che è ancora alla ricerca del killer. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vettura su cui si trovava il bimbo sarebbe stata seguita fino ad un incrocio dove durante un rallentamento sarebbe stata avvicinata e crivellata di colpi. Quella del piccolo è solo l'ultima vittima di un guerra tra bande criminali in corso a Chicago e che solo lo scorso anno ha visto miglia di sparatorie e 750 vittime.