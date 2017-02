Un bambino di quasi due anni è stato trovato privo di vita in una stanza di albergo nel sud della Francia, a Lunel, a circa trenta chilometri da Montpellier. Il dramma è accaduto nel pomeriggio di martedì 14 febbraio. Da quanto si è appreso, sono stati i genitori del bambino a chiamare i soccorsi ma né i vigili del fuoco né i sanitari intervenuti sul posto hanno potuto far nulla per salvare il piccolo di ventuno mesi, che è morto poco dopo il loro arrivo. Come si legge sui media francesi, i genitori del bambino sono stati fermati. Si tratta di una ragazza di diciannove anni e del suo compagno di trentuno.

Sul corpicino del bambino “ematomi e morsi” – Secondo quanto riportato dal sito di LCI, sul corpicino senza vita del piccolo sono state trovate tracce di vecchi ematomi e altri più recenti. Inoltre sarebbero stati trovati anche segni di morsi sul bimbo. Le cause della morte sono ancora da chiarire ma stando ai primi riscontri il piccolo avrebbe subito delle violenze da parte dei suoi genitori. Sul corpicino del piccolo sarà effettuata l’autopsia che servirà a chiarire le cause della morte del bambino. Sul caso è stata aperta un’inchiesta: le indagini sono state affidate alla polizia.