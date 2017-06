Una tragedia nella quale, tuttavia, c’è un po’ di luce quella occorsa a Shannon MacLeod, 35enne americana, madre di sei bambini, uccisa dal figlioletto a Steilacoom, Washington, mentre era all’ottavo mese di gravidanza. Durante una vacanza al mare con tutta la famiglia il piccolo di 6 anni, ha messo in moto il suo minivan “per gioco” e l’ha travolta mentre stava caricando il bagagliaio. Sul posto è immediatamente giunta un’ambulanza, ma i paramedici non hanno potuto far nulla per salvare la donna. Troppo gravi le lesioni subiti: Shannon è morta poco dopo, ancor prima di arrivare in ospedale.

La creatura che portava in grembo, però, è stata salvata dai medici che hanno deciso di praticare un cesareo d’urgenza. Joseph – così è stato chiamato – è oggi un bambino sano e vivace, come raccontano i suoi fratelli. “Mamma ha dedicato la sua vita ai suoi figli”, ha raccontato Nathan. “Adesso abbiamo bisogno di aiuto per andare avanti” spiega il giovane che ha aperto una pagina Go Fund Me nella speranza di raccogliere fondi a sufficienza per far fronte alle spese del funerale della mamma.

“Mia ha partorito all’età di 15 anni – scrive – e ha dedicato tutta la vita ai suoi figli. Ha fatto veramente di tutto per prendersi cura di noi. La famiglia per lei era la cosa più importante”. “L’ultimo arrivato – aggiunge – si trova ancora in ospedale e abbiamo bisogno di tutto l’aiuto e il sostegno possibili. Per favore, aiutateci se potete. Non chiedo molto… vi prego”. L’obiettivo della famiglia è raccogliere 10.000 dollari.