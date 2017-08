Una donna, madre di due figli di 9 anni e 5 mesi, è stata giudicata colpevole dell'omicidio del più piccolo dei due, che è stato trovato morto con 28 fratture e tracce di anfetamina e cocaina negli organi interni. Eli Cox, 5 mesi, è deceduto in ospedale lo scorso 27 aprile due settimane dopo essere stato soccorso in casa sull'Isola di Sheppey, nel Kent.

Quando i soccorritori arrivarono a casa dei genitori, allertati da un vicino, trovarono il piccolo Eli in condizioni disperate: aveva infatti due evidenti contusioni in testa e una serie di conseguenze cerebrali. Dopo il suo decesso il procuratore Jennifer Knight ha ordinato di eseguire l'autopsia e il medico legale ha scoperto che in realtà i danni al bambino erano stati assai più gravi. Non solo sono state riscontrate ben 28 fratture, ma sono state anche trovate tracce di sostanze stupefacenti. Successive indagini più approfondite hanno accertato che l'unica persona ad essere entrata in contatto con il bambino era stata sua madre e che quindi è stata lei la responsabile della terribile sorte capitata al piccolo Eli Cox.