Laura Cowell, di Southend, in Inghilterra, non riusciva a capire come mai da due giorni la tazza del suo bagno fosse otturata. Quello che non avrebbe mai potuto immaginare è che dietro quel malfunzionamento c'era in realtà un grosso serpente, fuggito probabilmente dalla casa dei vicini, appassionati di rettili, che avevano da poco traslocato. A fare la paurosa scoperta è stato suo figlio di 5 anni mentre si apprestava ad usare la toilette. Il piccolo l’ha chiamata terrorizzata. “Ho capito subito che c'era qualcosa che non andava – ha detto Laura a BBC News – ma certamente non mi aspettavo niente di simile. Ho alzato il coperchio con un manico di scopa e ho visto spuntare la testa del serpente, che ha aperto la bocca e ha tirato fuori la lingua”.

Non sapendo come affrontare il viscido intruso, Laura si è rivolta a degli specialisti di un vicino negozio di animali. "Ci è preso un colpo quando lo abbiamo visto – raccontano gli addetti intervenuti sul posto – quando ci hanno telefonato pensavamo a uno scherzo. Per fortuna siamo riusciti a recuperare l'animale e portarlo via. Ora sta bene, è un po' sotto shock ma si riprenderà in pochi giorni". Una volta sul posto, gli esperti hanno estratto dal water il pitone – innocuo, nonostante il suo aspetto – e lo hanno portato via. Laura ha poi ammesso che nonostante il potenziale pericolo fosse passata, ha continuato a tenere la tazza di quel water chiusa per giorni con dei pesi sopra: per quanto il rettile potesse non essere velenoso, lo choc per lei e per il figlioletto è stato davvero grande!