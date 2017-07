Alex Malcolm, un bambino di appena 5 anni, è stato ucciso dal fidanzato della madre, Marvyn Iheanacho, 39 anni, che lo avrebbe colpito con un pugno violentemente nello stomaco causandogli un'emorragia. La colpa del piccolo? Quella di aver preso un sui strumento di fitness mentre si stava allenando.

L'uomo e il bimbo si trovavano soli al parco, dopo che la mamma era andata a lavorare. Iheanacho si stava allenando e il bambino stava giocando, fino a quando non ha deciso di prendere uno degli attrezzi utilizzati dall'uomo facendolo andare su tutte le furie. Il 39enne ha sferrato un pugno molto violento al piccolo e subito dopo essersi reso conto di quello che ha fatto è scappato via. Secondo quanto riporta il Daily Mail, l'uomo ha portato il bimbo fino a casa, dove la madre al suo rientro ha notato che qualcosa non andava: la donna ha chiesto spiegazioni ma il suo compagno ha fatto finta di non sapere nulla, fino a quando in ospedale non hanno notato le gravissime lesioni interne. Per il piccolo Alex non c'è stato nulla da fare, ma i segni delle violenze hanno incastrato l'uomo che adesso dovrà affrontare il processo e molto probabilmente anche una condanna.