Un bambino di appena quattro mesi, il piccolo Albie John Green, è morto mentre una notte dormiva tra le braccia del suo papà. La polizia ha escluso eventuali responsabilità del genitore, ma dopo mesi di indagini non è riuscita a chiarire le cause del decesso del bambino, che apparentemente godeva di ottima salute. Il drammatico incidente, come si legge sui media britannici, si è consumato il 28 agosto del 2016 nell’appartamento della famiglia del piccolo a Bristol, nel Regno Unito. Da quanto ricostruito, il bimbo si era svegliato nel cuore della notte, intorno alle 4, piangendo a dirotto, e suo padre, Nick Griffiths, lo aveva preso in braccio, lo aveva cullato e aveva provato a farlo addormentare di nuovo.

Il bimbo si era addormentato sul petto del papà – Per non svegliare sua moglie Charlotte, l’uomo era rimasto sul divano insieme al figlioletto ed entrambi si erano addormentati. Poi, quando si è svegliato al mattino, si è accorto che il piccolo sul suo petto non respirava. Ha immediatamente chiamato i soccorsi, ma i paramedici non sono riusciti a rianimare il bambino. Il decesso, nonostante le successive indagini, resta avvolto nel mistero e probabilmente i genitori del piccolo non sapranno mai perché il figlioletto è morto. La drammatica vicenda ha scosso la comunità locale di Bristol, che ha raccolto oltre tremila sterline in poche ore da donare ai familiari di Albie.